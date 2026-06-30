В Нью-Йорке пассажирский самолет столкнулся с дроном

В аэропорту Нью-Йорка пассажирский самолет столкнулся с беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Инцидент произошел в международном аэропорту имени Джона Кеннеди при посадке Airbus A321, прилетевшего из Лас-Вегаса. В момент ЧП на борту находились около 200 пассажиров.
Примерно на высоте 900 метров пилот сообщил о дроне, который ударился о фюзеляж прямо над кабиной воздушного судна.
Самолет благополучно приземлился без дополнительной помощи. Видимых повреждений обнаружено не было. В результате инцидента никто не пострадал.
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
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