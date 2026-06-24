Мировые цены на нефть опустились ниже $75 за баррель

Мировые цены на нефть впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке опустились ниже в $75 за баррель. На лондонской бирже ICE Futures котировки североморского «черного золота» упали на 3,35% – до $74,5 за баррель.

В то же время фьючерсные контракты на американскую нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 3,13% – до $70,92 за баррель, уточняет «Интерфакс».

Стоимость «черного золота» дешевеет до уровня конца февраля на фоне восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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