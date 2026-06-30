В Брюсселе заявили о невозможности возобновления поставок газа из России

Возобновление поставок российского газа в Европейский союз невозможно. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

«Возобновление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU», – цитирует «Интерфакс» ее комментарий относительно высказываний некоторых европейских политиков о том, что следует вернуться к потреблению газа из России.

«Как раз в этом месяце преодолен еще один важный этап: вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам», – отметила Итконен, добавив, что «последующие этапы наступят соответственно в январе и сентябре следующего года».

«Это действующий закон. Идти вспять невозможно. И мы очень ясно заявили об этом политически, что не вернемся назад к российским энергоносителям. Наоборот, мы сейчас в процессе диверсификации (поставок) и избавления от них без сожаления», – констатировала представитель ЕК.

Как известно, 18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа. С начала 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года – полный запрет на поставку трубопроводного голубого топлива.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что техническая возможность восстановления газопроводов «Северный поток», по котолрым велись поставки российского газа в Европу, существует.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube