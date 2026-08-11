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Во Франции вооруженный ножами мужчина ранил полицейских

Во Франции двое полицейских получили ножевые ранения. Об этом сообщает телеканал Times Now со ссылкой правоохранителей.

Нападение произошло в центре французской Тулузы. Мужчина с ножами набросился на сотрудников муниципальной полиции, которые патрулировали улицу д'Остерлиц в районе Вильсон, и нанес им несколько ранений.

Полицейские получили травмы рук и были госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Нападавшего задержали, ему также потребовалась медицинская помощь. Мотивы мужчины устанавливаются.

Париж, Зоя Осколкова