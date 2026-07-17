В Черном море был атакован нефтяной танкер

Танкер Nordic Zenith получил повреждения в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Инцидент произошел у терминала КТК на черноморском побережье России. Судно под флагом Либерии направлялось для погрузки нефти.

«После двойной атаки на танкере возник пожар, он подал сигнал бедствия. 13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию», – сообщил представитель КТК.

Пожар удалось потушить, но судно получило повреждения, которые делают невозможной погрузку топлива на терминале КТК, отметил собеседник агентства.

Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум занимается транспортировкой нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Это основной маршрут для экспорта нефти Казахстана, на него приходится более 80% объема топлива, поставляемого страной.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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