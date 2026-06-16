На фоне мирного урегулирования на Ближнем Востоке мировые цены на нефть опустились ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Участники рынка позитивно оценили соглашение Ирана и США о прекращении боевых действий и нормализации ситуации.

Котировки контрактов на поставку нефти североморской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:05 мск $79,85 за баррель, что на $3,32 (3,99%) ниже, чем накануне. В то же время стоимость американского «черного золота» WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 4,76% – до $76,91 за баррель, уточняет «Интерфакс».

Стоит отметить, что до начала военных действий на Ближнем Востоке цены на Brent и WTI находились на уровне $65-70 за баррель.

Лондон – Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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