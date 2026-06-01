Пираты захватили танкер возле побережья Сомали

У берегов Сомали пираты захватили танкер с нефтью. Об этом сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на местные власти и ВМС Великобритании.
Нападение произошло недалеко от региона Пунтленд у северо-восточного побережья Сомали. Отмечается, что танкер, следовавший в сомалийскую столицу Могадишо, принадлежит пакистанскому бизнесмену.
Связь с экипажем судна была потеряна. Предположительно, оно захвачено пиратами.
В настоящее время нет данных о том, какие требования выдвигают захватчики. Ни одна группировка публично не взяла на себя ответственность за произошедшее. Проводится расследование.
Могадишо, Зоя Осколкова
