Пираты захватили танкер возле побережья Сомали

У берегов Сомали пираты захватили танкер с нефтью. Об этом сообщает радиостанция Dalsan со ссылкой на местные власти и ВМС Великобритании.

Нападение произошло недалеко от региона Пунтленд у северо-восточного побережья Сомали. Отмечается, что танкер, следовавший в сомалийскую столицу Могадишо, принадлежит пакистанскому бизнесмену.

Связь с экипажем судна была потеряна. Предположительно, оно захвачено пиратами.

В настоящее время нет данных о том, какие требования выдвигают захватчики. Ни одна группировка публично не взяла на себя ответственность за произошедшее. Проводится расследование.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube