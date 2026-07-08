Обострение на Ближнем Востоке: мировые цены на нефть взлетели почти на 10%

Мировые цены на нефть взлетели почти на 10%, в результате чего стоимость барреля североморского «черного золота» марки Brent впервые с конца июня поднялась выше $80. Об этом свидетельствуют данные международных бирж.

В то же время контракты на поставку в августе американской нефти марки WTI дорожали на 7,27% – до $75,56 за баррель, уточняет «Прайм».

Ранее Вашингтон нанес новые удары по иранским объектам. Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры с Тегераном сорваны и анонсировал новые атаки на объекты в исламской республике, не исключив возобновления морской блокады Ормузского пролива.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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