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В США заявили об ударе КСИР по судну в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по судну в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников издания, атака совершена у побережья Омана через несколько часов после того, как Иран предупредил суда о запрете на использование несогласованных маршрутов.

Беспилотник маневрировал, прежде чем нанести удар по судну, что указывает на преднамеренность нападения. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в результате атаки был поврежден мостик корабля, пострадавших нет.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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