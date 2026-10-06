Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном уничтожении двух крупнейших городов Калифорнии в контексте войны с Ираном. При этом американский лидер вновь связал ситуацию на Ближнем Востоке с ценой на топливо, отметив, что это небольшая плата за безопасность США и мира.

Выступая на митинге в штате Небраска в поддержку сенатора-республиканца Пита Рикеттса, Трамп сказал: «Это небольшая цена за безопасность мира, за безопасность нашей страны. Они могли бы уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес. Пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, и очень скоро все закончится. По сути, это уже почти закончилось».

После слов президента США о возможном уничтожении двух крупнейших городов Калифорнии участники митинга зааплодировали.

Трамп добавил, что конфликт может продолжаться немного дольше, отметив, что у Ирана «высокий болевой порог», а затем выразил уверенность, что война закончится очень скоро, «так или иначе», и вновь связал ситуацию с ценами на бензин.

Ранее в интервью журналу Time американский президент заявил, что установить мир во всем мире можно только после уничтожения Ирана. Трамп указал, что у США есть большие запасы оружия, которые страна накапливала последние полгода, и допустил возобновление атак на Иран после ноябрьских промежуточных выборов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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