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США понадобится 672 млн долларов на контроль ядерной политики Ирана

Фото: pixabay

Администрация США запросила у Конгресса 672 млн долларов на дополнительные меры, которые лишат Ирана возможности получить ядерное оружие.

Запрос был направлен главой административно-бюджетного управления Белого дома Расселом Воутом спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

«Финансирование предназначено для проведения мероприятий, направленных на полное и поддающееся проверке упразднение способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая ликвидацию связанных с этим материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры», – говорится в документе.

Напомним, 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, после этого в течение 60 дней будут проведены переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США. Переговорный процесс сопряжен со множеством трудностей. Так 24 июня Дональд Трамп пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если тот начнет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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