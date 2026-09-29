Два летчика катапультировались при посадке на авианосец США

На борту американского авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» произошла внештатная ситуация. При посадке на корабль двум летчикам пришлось катапультироваться.

Инцидент случился у побережья штата Вирджиния. Во время посадки на борт два летчика ВМС США из состава 3-го авиационного крыла катапультировались и получили травмы.

Кроме того, пострадали четыре члена экипажа корабля. Одного из них госпитализировали в больницу в районе Норфолка.

Проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего. Всех пострадавших осматривают врачи.

Вашингтон, Зоя Осколкова