США ужесточили санкции в отношении Кубы

Минфин США расширил санкции против Кубы. Об этом сообщается в документе ведомства.

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США с 30 сентября сократило список разрешенных поездок на Кубу для лиц, подпадающих под юрисдикцию Штатов. Также запрещено посещение или проведение профессиональных встреч и конференций на острове. Ужесточены и правила поездок на Кубу с образовательными целями.

Кроме того, дополнен список запретов как на прямые, так и на непрямые финансовые операции с организациями, включенными в санкционный список в отношении Кубы.

Банковским учреждениям США более не разрешается открывать и обслуживать банковские счета для частных предпринимателей, являющихся гражданами Кубы, их средства и счета должны быть заблокированы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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