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Рубио раскрыл тему переговоров Трампа с Зеленским в ООН

Фото: AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава американского внешнеэкономического ведомства Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы Москва и Киев отказались от взаимных ударов по энергообъектам. «Мы поддерживаем такой вариант, и мы предложим его, чтобы посмотреть, удастся ли его достичь», – сказал госсекретарь США, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что это была бы отличная идея, [энергетическое] перемирие, при котором не будут подвергаться нападениям ни украинская инфраструктура, ни российские поставки энергоресурсов», – подчеркнул он.

В то же время Рубио отметил, что сложность заключается в том, что для этого необходимо согласие обеих сторон.

Также глава Госдепа заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Украина атакует суда, связанные с американскими поставками нефти. Это не может продолжаться дальше, подчеркнул он. «Вот эту проблему необходимо решить. Мы не можем допустить, чтобы это происходило», – добавил Рубио.

В заключение госсекретарь США сказал, что Трамп по-прежнему готов сделать все, что в его силах, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

Встреча Трампа с Зеленским состоится сегодня вечером в Нью-Йорке на полях мероприятий общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Переговоры начнутся в 20:15 мск, следует из рабочего графика президента США, опубликованного Белым домом. Предыдущая встреча Трампа и Зеленского прошла в конце июля.

Напомним, 14 сентября Трамп заявлял, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные удары по объектам энергетики. В Кремле эти слова главы Белого дома не подтвердили, но положительно оценили инициативу Трампа. «Мы в целом считаем это хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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