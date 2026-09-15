Кремль прокомментировал заявление Трампа о перемирии в энергетике

В Кремле не подтвердили слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина и Россия якобы согласились прекратить взаимные удары по объектам энергетики. Однако в Москве положительно оценивают такую инициативу главы Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы в целом считаем это хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений», – сказал представитель Кремля журналистам.

При этом ВСУ сегодня ночью пытались нанести удар по объекту энергетики в одном из российских регионов, заявил Песков, не уточнив, какое предприятие Киев пытался атаковать.

В то же время, указал Песков, обеспечение безопасности НПЗ и наращивание объемов производства нефтепродуктов мировых проблем в энергетике не решит. По его словам, мировые поставки страдают от проблем не с производством, а с выводом нефтепродуктов на глобальные рынки.

«Необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание, мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать», – сказал пресс-атташе Кремля. По его словам, от этого «страдают не только наши нефтеналивные суда», но и принадлежащие другим странам.

«И второе – нужно, конечно, отменять санкции, эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир», – добавил Песков. Только тогда мир насытится нефтепродуктами, и цены пойдут вниз, заключил он.

Накануне Трамп заявил, что Украина и России якобы дали согласие на прекращение ударов по энергообъектам друг друга. «Украина согласилась не наносить ударов по российской энергетической инфраструктуре. Россия тоже согласилась не наносить такие удары», – написал он в Truth Social. Президент США вновь упомянул в этом контексте ситуацию с дизелем, связав рост цен на дизтопливо в мире с российско-украинским конфликтом, а не с Ираном.

Москва, Наталья Петрова