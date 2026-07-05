Путин и Трамп обсудили по телефону перспективы конфликта на Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, одной из главных тем которых был украинский конфликт. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, Путин обрисовал Трампу «реальную картину обстановки на поле боя, где российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим». «Как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», – отметил он (цитата по РБК).

Ушаков также сообщил, что американский лидер подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского конфликта. Его зять Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф продолжат посреднические усилия и готовы приехать в Москву.

«С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов, однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения», – сообщил помощник Путина.

Лидеры государств также обсудили перспективы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и договорились вновь созвониться в ближайшее время. Путин напомнил Трампу о приглашении приехать в Россию.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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