Киев отказался от предложения Москвы о гуманитарной акции в Константиновке

Киев отказался от предложения о организации гуманитарной акции в Константиновке для передачи Украине тел погибших в военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения. Таким образом киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Об осовобождении российскими войсками Константиновки в Донецкой народной республике стало известно вечером в пятницу, 3 июля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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