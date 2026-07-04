Российские войска полностью освободили ЛНР и взяли под контроль Константиновку в ДНР

Глава российского государства Владимир Путин сообщил о полном освобождении от украинских войск территории Луганской народной республики и стратегически важного населенного пункта Константиновка в Донецкой народной республики.

«Взята Константиновска. Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны в ВСУ», – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что «ранее это был Славянско-Краматорско-Константиновский узел обороны, но теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль».

«Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон. Но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что, по словам главы государства, в настоящее время также продолжается плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

«С начала года освобождено 133 населенных пункта», – представитель Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube