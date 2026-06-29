Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА сократилась вдвое

Спасателям удалось вдвое сократить площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, где произошло возгорание в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Славянского района Краснодарского края Синяговский в своем канале в «Максе».

«Площадь возгорания силами пожарных была уменьшена вдвое», – отметил он.

По словам руководителя муниципалитета, Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воды и воздуха на территории всего района. В качестве профилактических мер подготовлены к работе 3 пункта временного размещения жителей. В Славянской ЦРБ развернуты дополнительные койки.

«Отдел полиции обследовал 18 адресов по подозрению на опасные обломки БПЛА. Было обезврежено 8 таких мест. В данный момент остается только одно – в Забойском сельском поселении, где специалисты продолжают работы», – уточнил Синяговский.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 июня в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, были повреждены несколько жилых домов, линия электропередач и газовая труба, а также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Славянск-на-Кубани, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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