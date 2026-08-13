ВС РФ нанесли удары по украинским портам на реке Дунай

Российская армия ночью нанесла новые удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Рени был поражен пункт управления военно-морских сил Украины.

В порту Измаил под удары попали пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов.

Отметим, оба порта расположены на левом берегу реки Дунай.

Накануне Минобороны сообщило об ударах по морским судам в портах Одесса и Очаков Николаевской области. Целями атаки стали сухогруз с военным имуществом, оснащенный средствами РЭБ, танкер с топливом для ВСУ и украинский патрульный катер. Кроме того, в порту Черноморск были поражены резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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