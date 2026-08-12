Москва предлагала Киеву три списка на обмен пленными, но Украина отказалась

Россия ведет системную и последовательную работу по обменному процессу и регулярно передает Украине списки россиян, которых ждут дома. Однако Киев зачастую отказывается от направляемых российской стороной предложений, не желая забирать украинцев обратно, и не спешит возвращать россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, власти Украины пытаются представить ситуацию с обменом в искаженном свете. Ранее украинская сторона опубликовала списки людей из ЛНР, ДНР и Крыма, находящихся в плену с 2014 и 2022 годов, которых Москва якобы отказывается включать в списки на обмен. Лантратова отметила, что считает необходимым дать принципиальную оценку сложившейся ситуации.

«Мы со своей стороны готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осуждённые по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан», – указала омбудсмен в «Максе».

По ее словам, российская сторона уже согласовала список из 224 человек: это украинцы, которые осуждены за преступления, совершенные на территории России.

«Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного: чтобы забрать своих. Тех, кто с 2014 года, с 2022 года, из ДНР, ЛНР и Крыма ждет возвращения долгие годы. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни людей», – отметила Лантратова.

Власти Украины, которые отказываются забирать своих же осужденных, в реальности относятся к ним как к расходному материалу, продолжила омбудсмен. Россия, по ее словам, готова к самым разным вариантам обмена.

«Мы идем на тяжелейшие, непростые решения, чтобы забрать каждого. Мы не делим российских пленных по регионам. <…> Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой», – заявила Лантратова. По ее словам, вопрос заключается лишь в готовности Украины посмотреть правде в глаза и обменять людей, а не играть в одни ворота.

Российская сторона опубликовала список украинских граждан, которых предлагает к обмену.

Напомним, в конце июля Лантратова анонсировала новый раунд обмена военнопленными с Украиной. «Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс», – говорила она агентству ТАСС. По словам омбудсмена, в рамках обмена в Россию будут возвращены раненые военнослужащие.

Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле «160 на 160». 16 июля Россия и Украина вернули друг другу тела погибших военных.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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