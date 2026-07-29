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Лантратова анонсировала новый обмен пленными с Украиной

Москва и Киев ведут подготовку к новому раунду обмена военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Мы готовим ближайший обмен. Дату мы пока не называем, чтобы не сорвать этот процесс», – рассказала Лантратова агентству ТАСС.

По словам омбудсмена, в рамках обмена в Россию будут возвращены раненые военнослужащие.

Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня. 16 июля Россия и Украина вернули друг другу тела погибших военных. 8 июля Лантратова заявила, что новый обмен может состояться в ближайшее время.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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