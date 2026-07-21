«Сейчас согласовываются списки»: Москва и Киев готовят новый обмен пленными

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, который может состояться в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Сейчас согласовываются списки, причем это касается отдельно гражданских, отдельно – военнослужащих. Очень важный готовим обмен. Мы сознательно не называем даты, чтобы, не дай Бог, не сорвать это», – рассказала омбудсмен в интервью ТАСС.

Лантратова также отметила, что получает большое количество обращений по вопросам возвращения пленных. По словам омбудсмена, ей постоянно приходят сообщения на телефон с вопросами о включении конкретных людей в списки на обмен.

По информации Лантратовой, с середины мая Москва и Киев провели уже три обмена пленными, в результате которых в Россию удалось вернуть 550 военнослужащих.

Последний раз Россия и Украине обменялись пленными 26 июня по формуле «160 на 160».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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