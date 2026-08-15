Минобороны РФ: нанесены удары по инфраструктуре портов в Измаиле и Одессе

Вооруженные силы России в ночь на субботу, 15 августа, нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил и складу в порту Одессы, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что инфраструктура порта «Измаил» использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. На складе в порту Одессы хранилось военно-техническое имущество.

Кроме того, вечером 14 августа российские военные поразили склад с ГСМ для украинской армии в порту «Южный». Кроме того, в порту Одессы под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с военными грузами.

Уточняется, что атаки по целям осуществлялись с применением беспилотников большой дальности.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube