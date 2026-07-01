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ВС РФ взяли еще два поселка в зоне СВО и нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ

Российская армия продолжает теснить силы ВСУ в зоне специальной военной операции. В течение суток ВС России установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской и Запорожской областях, сообщается в сводке Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» заняли село Украинское Харьковской области. А подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области.

В то же время в городе Красный Лиман в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают уничтожать формирования ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Силы 67-й мотострелковой дивизии выбили врага из трех опорных пунктов украинской армии и заняли 47 зданий.

В Константиновке в ДНР штурмовики «Южной» группировки войск продолжают зачистку от противника юго-западной части города. Неприятель предпринял две безуспешные атаки при поддержке танков на северных окраинах города. В результате действий российских военных уничтожено до 15 боевиков ВСУ и два танка Т-72.

За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска группировок войск ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, склады горючего, логистический центр. Кроме того, нанесены удары по цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 148 районах.

Средствами ПВО сбиты 602 вражеских дрона самолетного типа, семь управляемых авиабомб и оперативно-тактическая ракета большой дальности.

Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера в центральной части Черного моря.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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