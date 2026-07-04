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Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ

Сегодня рано утром массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов подверглись Санкт-Петербург и Ленинградская область. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, за три часа над регионом были сбиты 67 БПЛА.

«Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется», – отметил он в своем канале в «Максе».

Глава Петербурга Александр Беглов со своей стороны сообщил о массированной атаке на северную столицу. «Петербург подвергается масштабной атаке беспилотных средств противника военного назначения. Работают средства ПВО. В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета», – предупредил он в «Максе».

В то же время сегодня ночью в почти 20 регионах РФ, в том числе на Урале – в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях – объявлялась угроза ракетного удара. В одном из случаев, как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, вражеская ракета, направленная противником на одно из промышленных предприятий республики, была обезврежена. Обошлось без пострадавших.

Согласно данным Министерства обороны РФ, в течение ночи, в период с 20:00 мск 3 июля до 7:00 мск 4 июля, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Последствия вражеских атак уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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