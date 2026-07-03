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Ответ на теракты: ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю

Российские войска за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам в России. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, военные аэродромы.

Также были атакованы места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Напомним, в ночь на четверг, 2 июля, ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Киевской области. Так, российские военные поразили предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» в Киеве, выпускающее системы управления крылатых дальнобойных ракет «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД». В числе целей также значилось авиапредприятие «ГП Антонов», создавшее беспилотники большой дальности Ан-196 «Лютый» и другие БПЛА.

Также ВС РФ разбомбили склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона, в том числе подразделений ПВО, и газораспределительные станции, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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