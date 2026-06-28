Армия России освободила еще два поселка в зоне спецоперации

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки бойцы группировки войск «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.

Также подразделения группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Подгавриловка, Кривобоково, Романки, Широкое, Великомихайловка Днепропетровской области, Малиновка, Васиновка и Любицкое Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 490 боевиков.

В Константиновке в ДНР штурмовики «Южной» группировки войск продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп врага в юго-западной части города. За сутки освобождено 26 зданий, уничтожено до 100 всушников, американский бронеавтомобиль «MaxxPro», 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотниками.

В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвигаться в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе боев в северо-западной части города заняли пять опорных пунктов и 59 зданий. Потери ВСУ составили до 30 боевиков, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления БПЛА.

Противник потерял за сутки на всех фронтах спецоперации до 1460 боевиков.

Вместе с тем, как отметили в Минобороны, авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия российских войск уничтожили на аэродроме два МиГ-29 воздушных сил Украины, поразили места хранения безэкипажных катеров, склад комплектующих узлов и агрегатов к ним, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, разгромлены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Средства ПВО сбили 590 вражеских беспилотников самолетного типа, семь управляемых авиабомб и реактивный снаряд системы HIMARS.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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