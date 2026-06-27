Украина потеряла сразу три МиГ-29 за сутки: два накрыли «Герани», третий – разбился

ВСУ потеряли три истребителя МиГ-29 за сутки. Два из них уничтожили «Герани» на аэродроме под Николаевом. Еще один, согласно заявлению Воздушных сил Украины, разбился в Полтавской области.

Как сообщило Минобороны РФ, российские войска нанесли удар двумя беспилотникам «Герань-4 сикер» по украинским истребителям на аэродроме Вознесенск Николаевской области, когда боевые самолеты готовились к вылету. Военное ведомство опубликовало кадры уничтожения истребителей и наземной техники обеспечения.

Уточняется, что один из истребителей с боекомплектом находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй самолет с боекомплектом находился в укрытии и производил заправку топливом.

В результате удара по аэродрому были уничтожены оба вражеских МиГ-29, топливозаправщик, аэродромный агрегат АПА-5Д, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету.

Ночью 27 июня ВСУ потеряли еще один истребитель МиГ-29 – уже в воздухе. Самолет выполнял боевое задание в Полтавской области, когда связь с ним оборвалась. Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило потерю истребителя, заявив, что пилот успел катапультироваться. Среди версий крушения в СМИ называют поражение ракетой российского Су-35.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube