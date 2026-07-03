Армия России за неделю взяла под контроль 11 населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Александровка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

За неделю российские военные освободили 11 населенных пунктов в зоне спецоперации. Бойцы группировки «Восток» также заняли Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области.

Подразделения «Южной» группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка в ДНР. В Константиновке штурмовые группы группировки вели зачистку города от разрозненных сил ВСУ.

Бойцы группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области.

В Красном Лимане в ДНР в течение недели штурмовые отряды 25-й армии группировки «Запад» завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. «Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта», – говорится в сообщении военного ведомства.

Вместе с тем ударные беспилотники уничтожили на аэродроме в Николаевской области два украинских истребителя МиГ-29.

Силы ПВО сбили за неделю 3871 вражеский дрон самолетного типа, 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическую ракету большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Силами Черноморского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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