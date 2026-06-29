В ночь на 29 июня российские войска нанесли удары по газовой инфраструктуре в Харьковской области, которая пока остается под контролем вооруженных формирований киевского режима. Как сообщает Министерство обороны РФ, была осуществлена серия высокоточных ударов беспилотниками «Герань».

«В ночь с 28 на 29 июня дроноводы нанесли удары по газораспределительной станции. Выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа», – отмечается в сообщении ведомства.

В то ж время, как уточнили в Минобороны РФ, расчеты беспилотников поразили установку комплексной подготовки газа «Скворцовская».

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области, а также продвинулись в Красном Лимане и Константиновке в Донецкой народной республике.

Москва, Анастасия Смирнова

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