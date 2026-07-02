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Армия России ударила по военным заводам, ТЭК и аэродромам Украины в ответ на теракты

Фото Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса, ТЭК и военным аэродромам в Киеве, Киевской области и других областях Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Для атаки использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Под удар попали предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, была поражена инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, уточнили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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