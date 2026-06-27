ВС РФ взяли поселок в Днепропетровской области и ударили по базам дальних дронов ВСУ

Российские войска продолжают теснить врага в зоне СВО и нанесли новые удары по энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре Украины, а также по базам подготовки к запуску дронов ВСУ дальнего действия. Согласно сообщению Минобороны РФ, группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под контроль село Новоскелеватое в Днепропетровской области.

Освобождение Новоскелеватого позволило российским военным закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, отметили в военном ведомстве. Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения войск группировки «Восток» в Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное Запорожской области.

Кроме того, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск за минувшие сутки заняли 70 зданий в Константиновке в ДНР и продолжили зачистку уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. «Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы», – говорится в сообщении.

В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвигаться в западном направлении и уничтожать силы врага. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий. На западной окраине Красного Лимана авиабомбами ФАБ-500 нанесены удары по украинским боевикам, которые пытались бежать из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», – добавили в Минобороны.

Силы ПВО за сутки сбили три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 16 управляемых авиабомб и 511 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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