На подлете к Москве сбиты семь беспилотников ВСУ

Сегодня в течение дня российские силы и средства противовоздушной обороны обезвредили в общей сложности семь украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены для ударов по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил градоначальник в своем канале в «Максе», но при этом не уточнил подробностей отражения воздушной атаки.

Ранее сообщалось, что силы ПВО с 7:00 до 14:00 мск ликвидировали еще 96 украинских беспилотников самолетного типа над 10 российскими регионами. В ночь на 29 июня российские военные перехватили над территорией России 209 вражеских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

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