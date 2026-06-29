Над Россией с утра понедельника сбили еще почти 100 БПЛА

Силы ПВО с 7:00 до 14:00 мск ликвидировали еще 96 украинских беспилотников самолетного типа над 10 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Дроны были нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Калужской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Калужской области четыре БПЛА сбили утром на окраинах Калуги и Обнинска, а также над Тарусским муниципальном округом, уточнил глава региона Владислав Шапша. По его данным, в Обнинске осколками дрона повреждена крыша хозяйственной постройки частного дома. Обошлось без пострадавших. На месте работает оперативная группа.

Два дрона уничтожено вблизи Москвы, сообщал мэр столицы Сергей Собянин в полдень. По информации Росавиации, аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляют рейсы по согласованию.

Напомним, за ночь российские военные перехватили над территорией России 209 вражеских БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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