Над регионами России за ночь сбили 209 беспилотников ВСУ

Средства противоздушной обороны в период с 20:00 до 07:00 мск уничтожили 209 беспилотников ВСУ самолетного типа над территориями 12 российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Московском региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Калужской области сбили 10 БПЛА на окраинах Калуги и Обнинска, а также в восьми муниципальных округах региона, уточнил губернатор Владислав Шапша. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Ростовской области воздушные цели были поражены в городе Каменске-Шахтинском и еще двух районах региона, сообщил глава области Юрий Слюсарь. Там также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ на энергообъекты, сообщил ночью губернатор Евгений Балицкий. Сейчас идет оценка повреждений. Глава региона отметил, что восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации оперативной обстановки. Серьезные перебои с электроснабжением наблюдаются и в соседней Херсонской области, где полностью или частично обесточены все округа региона, проинформировал губернатор Владимир Сальдо утром в понедельник. По его словам, на месте уже работают энергетики и аварийные службы.

Росавиация ночью вводила ограничения в аэропорту Краснодара и в столичной авиагавани Внуково. Сейчас Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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