В результате массированной атаки ВСУ без света остаются Армянск и Феодосия

В Крыму в результате массированной атаки украинских вооруженных формирований на магистральные электросети обесточенными остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Об этом сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
«Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам», – приводятся его слова в официальном канале правительства Крыма.
Руководитель кабинета министров республики также уточнил, что В Крыму продолжают действовать временные ограничения электроснабжения. «К сожалению, заранее определить, на какой линии и в какой момент будет превышен допустимый уровень нагрузки, невозможно. Поэтому оперативно предупредить потребителей удаётся не всегда», – пояснил Гоцанюк.
По его словам, временные отключения света 3 часа через 3 часа действуют в Симферополе, Евпатории, Сакском районе, Алуште, Ялте, Судаке, а также Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском и Советском районах, а также в поселке городского типа Первомайское.
Симферополь, Анастасия Смирнова
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