На подлете к Москве силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, следует из данных, которые 3 июля опубликовал в «Максе» мэр российской столицы Сергей Собянин.

На фоне отражения вражеских воздушных атак в аэропортах московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» – в целях безопасности вводились временные ограничения на полеты. В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме.

Москва, Анастасия Смирнова

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