российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

На подлете к Москве силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, следует из данных, которые 3 июля опубликовал в «Максе» мэр российской столицы Сергей Собянин.

На фоне отражения вражеских воздушных атак в аэропортах московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» – в целях безопасности вводились временные ограничения на полеты. В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

Ответ на теракты: ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю / Армия России ударила по военным заводам, ТЭК и аэродромам Украины в ответ на теракты / В результате массированной атаки ВСУ без света остаются Армянск и Феодосия / ВС РФ взяли еще два поселка в зоне СВО и нанесли новые удары по инфраструктуре ВСУ / Площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА сократилась вдвое / На подлете к Москве сбиты семь беспилотников ВСУ / ВС РФ нанесли удары по газовым объектам в Харьковской области / Армия России освободила еще два поселка в зоне спецоперации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,