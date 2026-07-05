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Подразделения ВС РФ активно ведут зачистку Красного Лимана в ДНР

Архив. Фото Минобороны РФ

Подразделения российской армии в ходе зачистки города Красный Лиман в Донецкой народной республике ликвидировали порядка двух десятков украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер. Выведены из строя боевая бронированная машина HMMWV производства США, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами

«Для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики», – отметили в Минобороны в РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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