Ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по селу Головчино получил ранения руководитель Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу», – уточняется в канале оперштаба в «Максе».
Как отмечается, Панков находится в состоянии средней степени тяжести.
На месте атаки поврежден служебный автомобиль.
Москва, Анастасия Смирнова
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