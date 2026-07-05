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Ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков при ударе дрона ВСУ

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по селу Головчино получил ранения руководитель Грайворонского округа Дмитрий Панков. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В селе Головчино в результате детонации БПЛА Дмитрий Александрович Панков получил осколочное ранение бедра. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу», – уточняется в канале оперштаба в «Максе».

Как отмечается, Панков находится в состоянии средней степени тяжести.

На месте атаки поврежден служебный автомобиль.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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