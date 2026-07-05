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Запорожская и Херсонская обесточены в результате атак ВСУ

Электроснабжение в Запорожской области частично нарушено в результате украинских атак. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», – уточнил губернатор в своем канале в «Максе».

В то же время губернатор соседней Херсонской области Владимир Сальдо со своей стороны сообщил, что все муниципалитеты региона полностью или частично обесточены, но не указал причин случившегося.

Геническ – Мелитополь, Анастасия Смирнова

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