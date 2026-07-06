ВСУ нанесли удар по энергоблоку Курской АЭС

Накануне ночью вооруженные силы Украины пытался атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Об этом сообщи глава региона Александр Хинштейн.

«Силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию», – уточнил Хинштейн.

«Работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет», – добавил губернатор Курской области.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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