За прошедшие сутки российские войска на фронтах специальной военной операции улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции и продвинулись в глубину обороны противника. Как сообщает Министерство обороны РФ, потери украинских вооруженных формирований составили почти 1400 военнослужащих.

Как следует из данных ведомства, самые значительный урон войскам ВСУ нанесен в зоне ответственности группировки «Восток», подразделения которой нанесли поражение живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка в Днепропетровской области и Червоная Криница в Запорожской области. На этом направлении противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

В то же время оперативно-тактической авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. При этом средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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