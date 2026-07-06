российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранены шесть человек, включая 2 детей

Фото из телеграм-канала оперативного штаба Белгородской области

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу получили ранения шестеро человек, включая двоих детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ЧП произошло на автодороге Никольское – Таврово Белгородского округа. Пострадавшие дети были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу госпитализированы.

«У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают её состояние как тяжёлое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму», – уточняется в канале оперштаба в «Максе».

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Украина

Запорожская и Херсонская обесточены в результате атак ВСУ / Киев отказался от предложения Москвы о гуманитарной акции в Константиновке / Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ / Подразделения ВС РФ активно ведут зачистку Красного Лимана в ДНР / ВС РФ нанесли новые удары по военным, энергетическим и транспортным объектам на Украине / Ранен глава Грайворонского округа Дмитрий Панков при ударе дрона ВСУ / Путин и Трамп обсудили по телефону перспективы конфликта на Украине / Ночью над регионами России силы ПВО сбили 71 беспилотник ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Украина,