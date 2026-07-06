Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Белгородской области: ранены шесть человек, включая 2 детей

В Белгородской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу получили ранения шестеро человек, включая двоих детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ЧП произошло на автодороге Никольское – Таврово Белгородского округа. Пострадавшие дети были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу госпитализированы.

«У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают её состояние как тяжёлое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму», – уточняется в канале оперштаба в «Максе».

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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