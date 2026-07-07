Все хотят мира: Трамп высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине

Москва и Киев настроены на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо», – подчеркнул американский лидер (цитата по ТАСС), комментируя ситуацию вокруг Украины для журналистов в Белом доме.

При этом Трамп высоко оценил телефонный разговор 4 июля с главой российского государства Владимиром Путиным. «Хороший телефонный разговор», – сказал президент США. «Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры. Зеленский в действительности хочет, чтобы это сейчас завершилось», – пояснил он.

Американский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта будет обсуждаться на саммите НАТО. «Думаю, мы этого (урегулирования на Украине) добьемся», – сказал Трамп.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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