Российские войска улучшили позиции и продвинулись вглубь обороны вооруженных формирований Украины на фронтах специальной военной операции. Об этом сообщает в сводке Министерства обороны РФ. По данным ведомства, общие потери украинских вооруженных формирований составили почти 1500 военнослужащих.

Самый серьезный урон противнику нанесен в зоне ответственности группировки войск «Восток», подразделения которой продвинулись в глубину обороны и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Мечетное в Днепропетровской области, а также Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр в Запорожской области.

Из данных Министерства обороны следует, что на этом направлении противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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