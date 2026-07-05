ВС РФ нанесли новые удары по военным, энергетическим и транспортным объектам на Украине

Вооруженные силы России нанесли новые удары по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В частности, по данным ведомства, атакованы военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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