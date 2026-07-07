На подлете к Москве силы ПВО уничтожили почти 50 беспилотников ВСУ

Сегодня силы противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к Москве 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, следует из данных, которые опубликовал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников ВСУ.

Ранее мэр Москвы уточнял, что с вечера 6 июля до шести утра 7 июля в направлении Московского региона вооруженные силы Украины направили более 430 дронов. Большая часть из них была обезврежена силами ПВО на дальних подступах к столице.

Москва, Анастасия Смирнова

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