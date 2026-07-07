За ночь средства ПВО перехватили более 450 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 450 беспилотников ВСУ над 17 регионами России. В нескольких субъектах зафиксированы повреждения инфраструктуры. Данные по пострадавшим уточняются.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 6 июля до 8.00 мск 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что с вечера до шести утра в направлении Московского региона летело более 430 дронов. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

В Курской области есть повреждения частных жилых домов в разных районах города. «Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», – сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Пожары удалось оперативно потушить. Пострадавших нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

В Белгородской области ВСУ нанесли повторные ракетные удары. Предварительно, после этого обстрела пострадавших нет. «По уточненным данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель», – сообщил врио главы региона Александр Шуваев. В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте – пожарные работают на месте происшествия.

В Воронежской области в одном из районов выбито окно в частном доме, повреждены забор, гараж и автомобиль. В другом муниципалитете обломками сбитого БПЛА повреждена крыша в одном домовладении, а также крыша, фасад, гараж и автомобиль во втором. По словам губернатора Александра Гусева, пострадавших нет.

Кроме того, ночью в целях безопасности Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара, Пензы, Саратова, Чебоксар, Сочи, Калуги, Нижнего Новгорода, а также во всех воздушных гаванях столицы. К утру большинство аэропортов работают в штатном режиме, часть из них принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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