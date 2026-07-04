Ночью ВСУ устроили массированную атаку на Брянскую область: один мирный житель погиб, двое ранены

Сегодня ночью вооруженные формирования Украины устроили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в результате ударов один мирный житель погиб и еще двое получили ранения при ударе по жилому дому.

«В результате атаки реактивным БПЛА самолетного типа по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района города Брянска погиб мирный житель. Двое ранены», – отметил он в своем канале «Максе».

Ковальчук уточнил, что в результате вражеской атаки один дом полностью уничтожен. Кроме того, повреждены семь частных домовладений и восемь гражданских автомобилей.

Врио главы Брянской области также сообщил, что в целом за сутки сбито 264 дронов в воздушном пространстве региона.

«Сегодня ночью враг совершил массированную атаку с помощью реактивных БПЛА самолетного типа по территории региона. За прошедшие сутки над областью уничтожено 264 вражеских БПЛА самолетного типа», – уточнил он «Максе».

По его данным, в городе Карачев в результате атаки БПЛА повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Кроме того, повреждены две гражданские машины и четыре частных дома.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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